«Герта» не оставила шансов «Хоффейнхайму» в выездном матче Бундеслиги

Победу в выездном матче над «Хоффейнхаймом» одержала «Герта» 16 мая в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. В первом тайме у обеих команд были опасные момент у ворот соперников. Но до забитых голов дело так и не дошло.