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«Герта» не оставила шансов «Хоффейнхайму» в выездном матче Бундеслиги
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Победу в выездном матче над «Хоффейнхаймом» одержала «Герта» 16 мая в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. В первом тайме у обеих команд были опасные момент у ворот соперников. Но до забитых голов дело так и не дошло.В источнике
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«Герта» не оставила шансов «Хоффейнхайму» в выездном матче Бундеслиги

ИА Красная Весна вчера в 19:24 
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«Герта» в гостях разгромила «Хоффейнхайм» в матче Бундеслиги

Газета.Ru вчера в 17:29
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Чемпионат Германии. «Аугсбург» проиграл «Вольфсбургу», «Герта» разгромила «Хоффенхайм»

Футбол на Куличках вчера в 11:25
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