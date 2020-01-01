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«Герта» ничего не нарушила. Обнимания и поцелуи не запрещены
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Команда из Берлина, разгромившая в матче чемпионата Германии в гостях «Хоффенхайм» (3:0), не понесет никакого наказания за бурное празднование голов.В источнике
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Защитник немецкой «Герты» поцеловал одноклубника во время празднования гола

Metaratings 17:33
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«Герта» ничего не нарушила. Обнимания и поцелуи не запрещены

Спорт-Экспресс 17:30
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Игрока «Герты» не накажут за поцелуй одноклубника

Евро-футбол.ру 16:27
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