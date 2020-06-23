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Марио Гетце заинтересовал «Атлетико»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце попал в сферу интересов «Атлетико».В источнике
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