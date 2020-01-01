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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Гиггз назвал футболистов «МЮ», на которых не кричал Фергюсон
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил о выступлениях под руководством легендарного наставника манкунианцев Алекса Фергюсон.В источнике
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Гиггз рассказал, почему Фергюсон решил продать Бекхэма

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Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй

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