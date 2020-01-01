НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Райан Гиггз: «Фергюсон со звездами вел себя иначе»
RT на русском
  • RT на русском
  • FootballHD
  • Sports.ru
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о работе под руководством сэра Алекса Фергюсона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гиггз назвал игроков «Манчестер Юнайтед», на которых никогда не кричал Фергюсон

Чемпионат 04:11
alt

Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ»

ProstoProSport 03:45 
alt

Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй

RT на русском вчера в 16:51
реклама
Главное
Новости