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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Гильерме рассказал, что изменил бы в русских и бразильцах
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал, что хотел бы изменить в русских и бразильцах, а также объяснил, что понял за 13 лет жизни в России.В источнике
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Маринато Гильерме: Русские всегда пытаются друг друга обмануть

RuNews24.ru 05:16
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Гильерме — о первом выезде в Грозный: я тогда был шокирован. Всё казалось таким опасным

Чемпионат 05:00
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Гильерме рассказал, что изменил бы в русских и бразильцах

Спорт-Экспресс 04:37
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