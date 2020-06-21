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Гильерме: слышал, когда болельщики кричали про Семина
Газета.Ru
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Слышал, когда болельщики кричали про Семина. Реакция понятна, но наша задача - играть в футбол.В источнике
Подробнее о событии
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