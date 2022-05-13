ЧемпионатГильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»Мексиканский голкипер «Америки» Гильермо Очоа рассказал о планах вернуться в европейский чемпионат и сыграть за мадридский «Реал».ЧемпионатДействующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2022 года.Спорт-ЭкспрессОчоа был основным голкипером сборной Мексики на чемпионате мира — 2018 в России.Чемпионат36-летний мексиканец в этом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, из которых 16 он отыграл на ноль и пропустил 29 голов.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»Чемпионат22:52Очоа готов перейти в «Реал»Спорт-Экспресс22:41Показать все источникиОценить