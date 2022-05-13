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Гильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»

Мексиканский голкипер «Америки» Гильермо Очоа рассказал о планах вернуться в европейский чемпионат и сыграть за мадридский «Реал».
Чемпионат
Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Спорт-Экспресс
Очоа был основным голкипером сборной Мексики на чемпионате мира — 2018 в России.
Чемпионат
36-летний мексиканец в этом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, из которых 16 он отыграл на ноль и пропустил 29 голов.
Спорт-Экспресс

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Гильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»
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Спорт-Экспресс22:41
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