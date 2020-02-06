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Lenta.ruLenta.ru
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке покончить с собой
ODDS.ru
  • Телеканал 360°0:04
  • Вести.Ru0:04
  • Комсомольская правда0:36
  • Piter.tv0:46
  • Москва 241:06
Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram опровергла информацию о попытке покончить с собой. Солдатова назвала сообщения СМИ ложными. Она рассказала, что утром 5 февраля готовила себе завтрак и порезалась острым ножом.В источнике
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С чего всё начиналось
Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram опровергла информацию о попытке покончить с собой.
Lenta.ru 08:19
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Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой

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Агентство Москва 08:21
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