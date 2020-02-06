Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке покончить с собой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram опровергла информацию о попытке покончить с собой. Солдатова назвала сообщения СМИ ложными. Она рассказала, что утром 5 февраля готовила себе завтрак и порезалась острым ножом.