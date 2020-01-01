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Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Ридус
  • Телеканал 360°1:14
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.В источнике
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