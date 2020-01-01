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Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о трансферной деятельности клуба.В источнике
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Гинер о трансферах ЦСКА: «Переплюнуть всех и сказать „Мы, русские, платим больше“ – это бред»

Sports.ru 09:45
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Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

Бомбардир.ру 09:44
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Гинер обозначил стратегию развития ЦСКА

Sportbox.RU 09:01
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