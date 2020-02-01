НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Гинер: ЦСКА оценили в 24 млрд рублей
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК
  • Sportbox.RU
  • Чемпионат
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб оценили в 24 млрд рублей. В декабре государственная корпорация ВЭБ приняла решение конвертировать долг команды в акции.В источнике
7
Подробнее о событии
alt

Гинер назвал оценочную стоимость ЦСКА

РБК 10:38
alt

Президент ЦСКА Гинер заявил, что клуб оценивается в 24 млрд рублей

Metaratings 10:15
alt

Гинер: компания из «большой пятёрки» оценила ЦСКА в 24 млрд рублей

Чемпионат 10:03
Ещё по теме
Главное
Новости