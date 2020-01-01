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Гинер рассказал, почему Чалов не перешел в «Кристал Пэлас»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Федора Чалова в "Кристал Пэлас".В источнике
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Гинер заявил, что не намерен увольнять Гончаренко

RT на русском вчера в 16:04
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Евгений Гинер: «Я не собираюсь выгонять Гончаренко»

Sports.ru вчера в 13:25
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Почему не состоялся переход Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас»? Отвечает Гинер

Спорт-Экспресс вчера в 12:18
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