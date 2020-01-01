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Гладилин: выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака»
Футбол России
  • Футбол России
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Экс-полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поздравил родную команду с 98-летием.В источнике
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Гладилин: выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака»

Metaratings 13:27
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Гладилин пообещал выпить пива в честь 98-летия «Спартака»

ProstoProSport 09:14 
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Гладилин: «Спартак» — самый популярный и народный клуб, выпью пива в честь его 98-летия

Чемпионат 08:49
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