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Глава FFF: проблемы расизма в спорте не существует
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Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности.В источнике
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Президент федерации футбола Франции считает, что расизма в спорте не существует

Спорт день за днем 02:15
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Глава FFF: проблемы расизма в спорте не существует

RT на русском 02:13
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«Расизма в спорте не существует». Президент федерации футбола Франции - о Неймаре и Гонсалесе

Футбол России 01:34
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