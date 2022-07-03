Sports.ruГлава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом ХоландомГлава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом Холандом.Sports.ruВлахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года.Спорт-ЭкспрессХоланн в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд.Спорт-ЭкспрессВ 29 матчах он забил 27 голов и отдал 5 результативных передач.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьFootballHDЕвро-футбол.руSports.ruЧемпионатПодробнее о событииГлава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»Евро-футбол.ру11:48Глава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом ХоландомSports.ru11:30Президент Футбольной ассоциации Сербии: Влахович лучше ХоландаЧемпионат11:06Президент федерации футбола Сербии считает, что Влахович лучше ХоланнаСпорт-Экспресс11:02Показать ещёОценить