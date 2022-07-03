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Глава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом Холандом

Глава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом Холандом.
Sports.ru
Влахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года.
Спорт-Экспресс
Холанн в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд.
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В 29 матчах он забил 27 голов и отдал 5 результативных передач.
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Глава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»
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Глава Федерации футбола Сербии сравнил Душана Влаховича с Эрлингом Холандом
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