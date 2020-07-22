Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем

Московский Комсомолец 1 19

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. В источнике