Глава Ла Лиги: дату возобновления турнира подтвердят в ближайшие дни
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что дата возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет утверждена в ближайшие дни.В источнике Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс. Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность.