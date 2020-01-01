НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВЭБ стал основным владельцем ЦСКААлександр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысоОвечкин: вернусь в Россию после окончания карьерыСемак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛСкончался 22-летний воспитанник «Локомотива» СамохваловSoccer.ruГлава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»Sports.ru3Sports.ruЕвро-футбол.руSoccernews.ruГлава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у "Барселоны" нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Глава телекомпании Mediapro: «У „Барселоны“ не будет возможности подписать Неймара»Евро-футбол.ру 18:00Глава Mediapro: «У „Барселоны“ нет возможности купить Неймара»Soccernews.ru 17:25Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»Soccer.ru 16:11 рекламаГлавноеВЭБ стал основным владельцем ЦСКААлександр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысоОвечкин: вернусь в Россию после окончания карьерыСемак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛСкончался 22-летний воспитанник «Локомотива» СамохваловНовости