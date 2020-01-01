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Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у "Барселоны" нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.В источнике
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Глава телекомпании Mediapro: «У „Барселоны“ не будет возможности подписать Неймара»

Евро-футбол.ру 18:00
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Глава Mediapro: «У „Барселоны“ нет возможности купить Неймара»

Soccernews.ru 17:25
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Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»

Soccer.ru 16:11 
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