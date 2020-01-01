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Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»
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Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у "Барселоны" нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.В источнике
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У «Барселоны» не хватит средств, чтобы приобрести Неймара

ProstoProSport 00:36 
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«У „Барселоны“ больше нет экономических возможностей для покупки Неймара». В финансовых кругах Каталонии исключили возвращение бразильца

Sportbox.RU вчера в 21:22
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«У „Барселоны“ больше нет экономических возможностей для покупки Неймара». В финансовых кругах Каталонии исключили возвращение бразильца

Матч ТВ вчера в 21:22
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