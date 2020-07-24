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Глава Подмосковья поддержал «Химки» перед финалом Кубка России
Петербургский дневник
  • Телеканал 360°1:46
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал подмосковный футбольный клуб "Химки" и пожелал им удаче в финале Кубка России, сообщил телеканал "360". В субботу "Химки" выйдут на поле против петербургского "Зенита" в финале Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
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«Главное — настроиться на битву»: губернатор Подмосковья пожелал удачи «Химкам» перед финалом Кубка России

Уже завтра подмосковные «Химки» выйдут на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне игры пожелал футболистам удачи.
Телеканал 360° вчера в 03:22
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Губернатор Подмосковья обратился к «Химкам» перед финалом Кубка России

Матч ТВ 02:07
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«Химки» Тихонова чуть не взяли Кубок России: загнали в финале ЦСКА и получили похвалу Абрамовича. Помешал судья

Sports.ru вчера в 16:31
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Бейтесь ради победы. Губернатор пожелал ФК «Химки» удачи в финале Кубка России

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