Глава Подмосковья поддержал «Химки» перед финалом Кубка России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал подмосковный футбольный клуб "Химки" и пожелал им удаче в финале Кубка России, сообщил телеканал "360". В субботу "Химки" выйдут на поле против петербургского "Зенита" в финале Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
Уже завтра подмосковные «Химки» выйдут на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне игры пожелал футболистам удачи.
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