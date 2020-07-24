Глава Подмосковья поддержал «Химки» перед финалом Кубка России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал подмосковный футбольный клуб "Химки" и пожелал им удаче в финале Кубка России, сообщил телеканал "360". В субботу "Химки" выйдут на поле против петербургского "Зенита" в финале Кубка России.