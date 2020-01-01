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Глава РФС отреагировал на идею проводить матчи без зрителей
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Дюков добавил, что лиги рассматривают разные варианты, однако недопуск зрителей на матчевую зону – исключительно прерогатива властей. Подобное уже происходит в Италии, когда из-за угрозы распространения инфекции матчи либо отменяли, либо проводили без зрителей, пишет ТАСС.В источнике
Александр Дюков
Что касается лиги и Кубка России, соревнования планируется проводить со зрителями. Конечно, лиги рассматривают разные варианты, в том числе, должен быть готов "план Б". Что касается решения проводить матчи со зрителями или без зрителей, это прерогатива властей, которые отвечают за вопросы здоровья.
Подробнее о событии
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Дюков: «Коронавирус? Матчи в России планируется проводить со зрителями»

Soccer.ru 11:47 
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Дюков: ситуация с коронавирусом? Матчи планируется проводить со зрителями

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Александр Дюков: «Должен быть план Б по коронавирусу, но проводить матчи без зрителей — прерогатива властей»

Спорт-Экспресс 11:05
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