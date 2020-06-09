Дюков ответил на критику со стороны Федуна
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков охарактеризовал высказывания владельца "Спартака" Леонида Федуна как сказанное "на грани". Во вторник исполком РФС принял решение о том, что хозяином поля в кубковом противостоянии между "Зенитом" и "Спартаком" станет клуб из Санкт-Петербурга.В источнике Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.РБК08:30
С чего всё начиналось
Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.