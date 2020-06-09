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Дюков ответил на критику со стороны Федуна
Спорт-Экспресс
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков охарактеризовал высказывания владельца "Спартака" Леонида Федуна как сказанное "на грани". Во вторник исполком РФС принял решение о том, что хозяином поля в кубковом противостоянии между "Зенитом" и "Спартаком" станет клуб из Санкт-Петербурга.В источнике
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Александр Дюков
Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.РБК08:30
С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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Сергей Кирьяков: «В отличие от спартаковского руководства, отношусь к решению по матчу „Зенит“ — „Спартак“ адекватно»

Sportbox.RU 11:54
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В РФС объяснили, почему хозяин матча «Зенит» — «Спартак» не определялся жеребьёвкой

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Александр Дюков: «Комментарий Федуна на грани. Есть Комитет по этике, но не собираюсь выходить с инициативой»

Sports.ru 10:59
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