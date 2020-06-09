НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеИсполком РФС утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка России23-й тур чемпионата России будет посвящен врачамНа первый домашний матч «Зенита» пустят 6 тысяч зрителей«Динамо» признано победителем молодежного первенства РоссииКлубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августаГлавноеГендиректор «Зенита» отреагировал на слова ФедунаФутбольный ЦСКА отложил идею вернуть Вагнера Лава«Рубин» объявил о подписании Меркулова«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у СушинскогоЮрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»Газета.RuГендиректор «Зенита» отреагировал на слова ФедунаRT на русском324Городовой0:45Мой Брянск0:50Телеканал 360°1:00Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.В источнике Комментировать87Подробнее о событии Рабинер: «Решение проводить полуфинал Кубка в Питере - плевок в лицо „Спартаку“ и его болельщикам, циничное пренебрежение законом»Sport.ru 06:59Колосков: провести матч «Спартак» - «Зенит» в Петербурге справедливоРИА Новости 09:32Павлюченко о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге: «Соглашусь с Федуном. Такие игры не должны проходить ни в Москве, ни в Питере»Sports.ru 09:11рекламаЕщё по темеИсполком РФС утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка России23-й тур чемпионата России будет посвящен врачамНа первый домашний матч «Зенита» пустят 6 тысяч зрителей«Динамо» признано победителем молодежного первенства РоссииКлубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августаГлавноеГендиректор «Зенита» отреагировал на слова ФедунаФутбольный ЦСКА отложил идею вернуть Вагнера Лава«Рубин» объявил о подписании Меркулова«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у СушинскогоЮрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»Новости