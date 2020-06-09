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Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна
RT на русском
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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.В источнике
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