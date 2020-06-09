В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
Москва, 9 июня 2020, 15:25 — REGNUM Полуфинальный поединок Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).В источнике Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.РБК08:30
С чего всё начиналось
Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.