Президент РФС обсудил с Федуном возможное снятие «Спартака» с РПЛ
Глава РФС Александр Дюков созвонился с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном после скандального поединка стартового тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (2:2).В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). По ходу игры арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.