НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Президент РФС обсудил с Федуном возможное снятие «Спартака» с РПЛ
РБК спорт
  • РБК спорт
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Устинка Live
  • Матч ТВ
  • Аргументы и Факты
  • Газета.Ru
  • Metaratings
Глава РФС Александр Дюков созвонился с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном после скандального поединка стартового тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (2:2).В источнике
С чего всё начиналось
alt

Президент РФС поговорил с Федуном после его слов о снятии с чемпионата России

Как стало известно Sport24, президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). По ходу игры арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.
Sport24.ru 02:49 
Подробнее о событии
alt

Дюков поговорил с Федуном после заявления о снятии «Спартака» с РПЛ

Metaratings 05:33
alt

Президент РФС провел телефонный разговор с Федуном

Футбол России 03:38
alt

СМИ: Президент РФС поговорил с Федуном после его слов о снятии «Спартака» с РПЛ

RT на русском 03:33
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости