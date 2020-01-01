Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах
По словам Дюкова, при возобновлении РПЛ есть нарушения этого требования, но они не носят массового характера. Если болельщики будут более ответственно относится к требованиям медицинского регламента, то Роспотребнадзор может разрешить находиться на стадионе большему числу зрителей.В источнике Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах.РБК12:56