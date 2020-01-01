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Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
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  • Газета.Ru
По словам Дюкова, при возобновлении РПЛ есть нарушения этого требования, но они не носят массового характера. Если болельщики будут более ответственно относится к требованиям медицинского регламента, то Роспотребнадзор может разрешить находиться на стадионе большему числу зрителей.В источнике
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Александр Дюков
Если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах.РБК12:56
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