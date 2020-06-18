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Глава РПЛ назвал дату старта нового чемпионата России по футболу
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Новый Чемпионат России по футболу может начаться 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он напомнил, что ранее Российский футбольный союз обратился к РПЛ с просьбой увеличить паузу между сезонами.В источнике
Сергей Прядкин
И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата.ФАН09:45
С чего всё начиналось
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона чемпионата России

Начало нового чемпионата России по футболу можно сместить на 10 августа, заявил РИА Новости президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Текущий чемпионат РПЛ возобновится 19 июня матчами 23-го тура после пандемии коронавируса. Сроки начала нового сезона варьировались между 2 и 5 августа.
РИА Новости 10:06
Подробнее о событии
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона

RT на русском 10:51
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Стало известно, когда начнется новый сезон в РПЛ

BetOn 10:50
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона чемпионата России

РИА Новости 10:06
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