Глава РПЛ назвал дату старта нового чемпионата России по футболу

Новый Чемпионат России по футболу может начаться 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он напомнил, что ранее Российский футбольный союз обратился к РПЛ с просьбой увеличить паузу между сезонами.