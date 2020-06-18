Глава РПЛ назвал дату старта нового чемпионата России по футболу
Новый Чемпионат России по футболу может начаться 10 августа. Об этом заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он напомнил, что ранее Российский футбольный союз обратился к РПЛ с просьбой увеличить паузу между сезонами.В источнике И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата.ФАН09:45
С чего всё начиналось
Начало нового чемпионата России по футболу можно сместить на 10 августа, заявил РИА Новости президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Текущий чемпионат РПЛ возобновится 19 июня матчами 23-го тура после пандемии коронавируса. Сроки начала нового сезона варьировались между 2 и 5 августа.