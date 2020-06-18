Прядкин: «РПЛ понесла бы убытки, если бы не возобновила чемпионат»
Многие понесли убытки из-за вируса, и мы бы понесли, если бы не возобновили чемпионат. Да, есть задержки по платежам, но все же надеемся, что потерь не будет. Все понимают перспективу сотрудничества.В источнике Нельзя, наверное, говорить на все 100% о том, что мы не остановимся. Это все же пандемия, и в первую очередь во главу угла ставится здоровье населения, а в нашем случае - здоровье игроков. Но пока совместно с Российским футбольным союзом, вышестоящей организацией, мы такой вариант не допускаем.Агентство Москва08:09