Глава РПЛ не допускает остановки сезона из-за ситуации с «Ростовом»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что на данный момент не рассматривается вариант остановки сезона из-за ситуации с выявлением коронавируса среди игроков клуба «Ростов».В источнике Нельзя, наверное, говорить на все 100% о том, что мы не остановимся. Это все же пандемия, и в первую очередь во главу угла ставится здоровье населения, а в нашем случае - здоровье игроков. Но пока совместно с Российским футбольным союзом, вышестоящей организацией, мы такой вариант не допускаем.Агентство Москвавчера в 08:09
Спорт-Экспресс вчера в 07:47