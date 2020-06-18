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Глава РПЛ не допускает остановки сезона из-за ситуации с «Ростовом»
Sports.ru
  • Известия0:49
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что на данный момент не рассматривается вариант остановки сезона из-за ситуации с выявлением коронавируса среди игроков клуба «Ростов».В источнике
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Сергей Прядкин
Нельзя, наверное, говорить на все 100% о том, что мы не остановимся. Это все же пандемия, и в первую очередь во главу угла ставится здоровье населения, а в нашем случае - здоровье игроков. Но пока совместно с Российским футбольным союзом, вышестоящей организацией, мы такой вариант не допускаем.Агентство Москвавчера в 08:09
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