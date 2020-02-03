31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.В источнике
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С чего всё начиналось
Учитывая тот факт, что деятельность федерации в последнее время не принесла положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, было принято решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА, сообщает сайт федерации.