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Глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА

31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.