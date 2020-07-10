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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Газета Metro
  • МИР 241:09
  • ЛОТ0:42
  • НТВ2:43
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Российский футбольный союз с 60-летием победы советских футболистов на чемпионате Европы, сообщает РБК. 10 июля 1960 года сборная СССР обыграла в финале Евро сборную Югославии со счётом 2:1, став победителями первого в истории континентального первенства.В источнике
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Александер Чеферин
словенский юрист
Легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.REGNUM05:04
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Две пары щитков на ногах, 200 долларов призовых. 60 лет главной победе советского футбола

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