Александер Чеферин словенский юрист

Легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.

REGNUM

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