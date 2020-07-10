Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Российский футбольный союз с 60-летием победы советских футболистов на чемпионате Европы, сообщает РБК. 10 июля 1960 года сборная СССР обыграла в финале Евро сборную Югославии со счётом 2:1, став победителями первого в истории континентального первенства.В источнике Легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.REGNUM05:04