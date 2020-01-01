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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Глава УЕФА считает преждевременным завершение сезона во Франции
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Ридус
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что досрочное завершение сезона в чемпионате Франции является преждевременным решением.В источнике
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Глава УЕФА считает преждевременным завершение сезона во Франции

Спорт-Экспресс вчера в 20:35
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UEFA может завершить европейский сезон в августе

Ридус вчера в 19:55
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Чеферин: «Решение досрочно завершить Лигу 1 было преждевременным»

Soccer.ru вчера в 18:59 
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