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Газета.RuГазета.Ru
Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится
Prognozist
  • Телеканал 360°0:57
Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.В источнике
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Подробнее о событии
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«Нас остановит только полное закрытие государства». UFC будет делать турниры, несмотря на пандемию коронавируса

Sport24.ru 08:00 
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Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Газета.Ru 05:24
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Президент UFC сделал заявление о поединке Хабиб-Фергюсон и ближайших турнирах

FightTime.ru 03:41
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