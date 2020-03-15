Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.