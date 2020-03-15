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Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится
Prognozist
  • Телеканал 360°0:57
Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.В источнике
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Президент UFC ищет новое место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

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