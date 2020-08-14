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ИА Красная ВеснаИА Красная Весна
Глава департамента судейства РФС Кашшаи отказался уходить в отставку
ODDS.ru
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Напомним, Кашшаи вступил в должность главы судейского департамента РФС в январе 2020 года, придя на смену другому бывшему футбольному арбитру Александру Егорову. Также напомним, 9 августа «Спартак» упустил победу над «Сочи» (2:2) на 90-й минуте из-за ошибочно назначенного пенальти.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол – это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность.Чемпионат08:43
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