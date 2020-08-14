Виктор Кашшаи венгерский футбольный судья

Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол – это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность.

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08:43