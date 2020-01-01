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Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол с Гинером
Bookmaker-ratings.ru
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  • Футбол России
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что смотрит футбол с президентом ЦСКА Евгением Гинером.В источнике
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Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером

Bookmaker-ratings.ru 15:11
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Хачатурянц заявил, что смотрит футбол под сигары в компании Гинера

Metaratings 15:03
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Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол с Гинером

Футбол России 15:02
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