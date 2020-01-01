НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Глава судейского комитета РФС Хачатурянц проведёт встречу с Еськовым
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что у него запланирована встреча с арбитром Алексеем Еськовым, который ранее провалил проверку на детекторе лжи.В источнике
Подробнее о событии
alt

Глава судейского комитета РФС Хачатурянц проведёт встречу с Еськовым

Metaratings 09:35
alt

Быть российским судьей страшно. РФС не может защитить арбитров

Спорт день за днем 09:15
alt

Арбитру Еськову завтра предстоит встреча с судейским руководством РФС

BetOn 05:12
реклама
Главное
Новости