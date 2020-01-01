Глава судейского комитета РФС Хачатурянц проведёт встречу с Еськовым

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что у него запланирована встреча с арбитром Алексеем Еськовым, который ранее провалил проверку на детекторе лжи.