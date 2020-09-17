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Глава судейского комитета РФС Хачатурянц провел встречу с клубами РПЛ
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • RT на русском
  • Матч ТВ
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретился в Доме футбола с руководителями клубов РПЛ.В источнике
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Клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров

RT на русском 09:36
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Хачатурянц провёл встречу с клубами РПЛ

Евро-футбол.ру 09:22
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Хачатурянц провел встречу с руководителями клубов РПЛ по самой проблемной теме сезона — судейству

BetOn 09:18
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