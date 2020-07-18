Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".