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Газета.RuГазета.Ru
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".В источнике
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Глава судейского комитета РФС не считает отношение арбитров к «Зениту» особым

Газета.Ru вчера в 19:50
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Глава судейского комитета РФС призвал фанатов «Спартака» к сдержанности

ProstoProSport вчера в 17:59 
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Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

RT на русском вчера в 17:49
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