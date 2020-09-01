Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на один матч
В седьмом туре «быки» сыграют в Волгограде с «Ротором». Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за то, что аплодировал арбитру Сергею Карасеву после домашней игры против «Ростова» (1:1).В источнике
С чего всё начиналось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник принял решение дисквалифицировать на один матч главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева по итогам матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".