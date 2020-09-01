Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на один матч

В седьмом туре «быки» сыграют в Волгограде с «Ротором». Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за то, что аплодировал арбитру Сергею Карасеву после домашней игры против «Ростова» (1:1).