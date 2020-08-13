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Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого
Metaratings
  • Коммерсантъ2:45
  • Телеканал Санкт-Петербург2:59
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о его дисквалификации на два матча, передает сайт клуба из Татарстана.
Газета.Ru 14:59
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