Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о его дисквалификации на два матча, передает сайт клуба из Татарстана.