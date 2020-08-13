Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого

Слуцкий был удалён в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:0) за конфликт с главным судьёй матча. Ранее сообщалось, что Слуцкий был дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра.