Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого
Слуцкий был удалён в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:0) за конфликт с главным судьёй матча. Ранее сообщалось, что Слуцкий был дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о его дисквалификации на два матча, передает сайт клуба из Татарстана.