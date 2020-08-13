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Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
Metaratings
  • Коммерсантъ2:45
  • Телеканал Санкт-Петербург2:59
КДК РФС отстранил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на следующие два матча. Причиной принятия такого решения послужило поведение Слуцкого во время игры его команды со столичным "Локомотивом" 11 августа, а именно — оскорбления, которые он отпускал в адрес судейства.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о его дисквалификации на два матча, передает сайт клуба из Татарстана.
Газета.Ru вчера в 14:59
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