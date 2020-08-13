Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

КДК РФС отстранил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на следующие два матча. Причиной принятия такого решения послужило поведение Слуцкого во время игры его команды со столичным "Локомотивом" 11 августа, а именно — оскорбления, которые он отпускал в адрес судейства.