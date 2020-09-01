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Главный тренер «Арсенала» назвал третий гол «Зенита» спорным
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Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Подпалый поделился эмоциями после матча 7-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом" (1:3).В источнике
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Сергей Подпалый: «„Арсенал“ перегорел в первом тайме»

Спорт-Экспресс 16:03
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Сергей Подпалый: «Надеюсь, будет усиление — пока только теряем игроков»

Матч ТВ 14:30
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Сергей Подпалый: «Надеюсь, будет усиление — пока только теряем игроков»

Sportbox.RU 14:30
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