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Главный тренер «Аталанты» назвал мотивы приглашения Миранчука
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Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини рассчитывает, что российский полузащитник Алексей Миранчук заменит в словенца Йосипа Иличича, отсутствующего в команде по личным причинам.В источнике
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С чего всё начиналось
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук рассматривается как своеобразная замена или альтернатива его коллеге по амплуа Йосипу Иличичу, рассказал порталу Football Italia главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
SM News вчера в 12:29
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