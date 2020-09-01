Главный тренер «Аталанты» назвал мотивы приглашения Миранчука

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини рассчитывает, что российский полузащитник Алексей Миранчук заменит в словенца Йосипа Иличича, отсутствующего в команде по личным причинам.