MetaratingsГлавный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Холанда в «Манчестер Сити»Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на трансфер нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в « Манчестер Сити ».MetaratingsНорвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.ЧемпионатНа счету норвежца 85 голов и 23 результативные передачи в 88 матчах.Чемпионат«Манчестер Сити» набрал 86 очков в 35 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruMetaratingsПодробнее о событииХави отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»Чемпионат23:01Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Холанда в «Манчестер Сити»Metaratings18:49Хави отреагировал на информацию о договоренности Холанна с «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс9 мая в 10:24«Это еще не официально». Хави отреагировал на информацию о договоренности Холанда с «Манчестер Сити»Sport24.ru9 мая в 10:15Показать ещёОценить