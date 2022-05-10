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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Холанда в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на трансфер нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в « Манчестер Сити ».
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Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
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На счету норвежца 85 голов и 23 результативные передачи в 88 матчах.
Чемпионат
«Манчестер Сити» набрал 86 очков в 35 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Чемпионат
Sport24.ru
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Подробнее о событии

Хави отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»
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