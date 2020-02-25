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Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
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Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал.В источнике
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Видеотрансляция матча «Челси» – «Бавария» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет

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«Челси» — «Бавария»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

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