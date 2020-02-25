Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ

Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал.